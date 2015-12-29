راؤول: لا أستطيع تدريب ريال مدريد في الوقت الحالي

(إفي): أكد القائد السابق لريال مدريد، راؤول جونزاليس خلال تقديمه مديرا اقليميا لمكتب الليجا في الولايات المتحدة أنه "أمر رائع مرافقة الليجا في رحلة التوسع".

وأوضح راؤول "تعاملت مع مجموعات وزملاء وكانت تربطني علاقة بمسئولين طوال حياتي، وأتمنى أن يكون هذا المشروع قويا من خلال العمل في فريق، كما فعلت دائما".

وأشار "الليجا اتخذت منعطفا كبيرا خلال الأيام الماضية. للأحسن دون أدنى شك. تم ارساء القواعد خلال هذه السنوات. والان بامكاننا المساعدة في الولايات المتحدة في تأهيل اللاعبين والمدربين والمؤسسات".

وأضاف أنه لا يرى نفسه "في الوقت الراهن" مدربا لريال مدريد، مشيرا "خلال السنوات الثلاثة المقبلة سأكون ملتزما بمنصبي كمدير اقليمي لمكتب الليجا في الولايات المتحدة. وعندما تنتهي تلك الفترة سنرى".

وأردف "هذا الطريق الذي أبدأه اليوم في هذا المنصب سيساعدني في الحصول على التأهيل والمعلومات. وبالتأكيد سيمنحني كل البيانات لأرى إذا كان بمقدوري يوما ما العمل كمدرب".

وقال "أنا سعيد كوني جزء من هذا المشروع والارتباط بالليجا، وبدء مغامرة جديدة".

وتابع "اعتزالي جاء تدريجيا، وكنت أرغب في البقاء في نيويورك، وهذا ما سمح لي به هذا المشروع. حصلت على أكثر مما حلمت به، لعبت في ريال مدريد وخضت 100 مباراة مع المنتخب وتعرفت على ثقافات مختلفة".

ويرى خابيير تيباس، رئيس رابطة الأندية الإسبانية لكرة القدم للمحترفين (الليجا) أن التعاقد مع جونزاليس لشغل هذا المنصب أمر استراتيجي، مشيرا "أنا على قناعة بأنه سيكون جيدا في هذا المنصب كما كان لاعبا".