ريال مدريد يتدرب على سنتياجو برنابيو لأول مرة بعد الحكم بالإقصاء من الكأس

(إفي): أجرى لاعبو فريق ريال مدريد اليوم الثلاثاء مرانهم الأخير قبل مواجهة ريال سوسيداد، الذي سيحل ضيفا على الملكي غدا في الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإسباني.

وستكون مباراة الأربعاء هي الأولى على ملعب (سانتياجو برنابيو) بعد تأكيد محكمة التحكيم الرياضي لقرار إقصاء ريال مدريد من بطولة كأس الملك المحلية لإشراكه لاعبا موقوفا، هو الروسي دينيس تشيريشيف، في ذهاب دور الـ32.

وسيسعى الريال غدا أمام سوسيداد لتحقيق الفوز من أجل حصد الثلاث نقاط، علما بأن آخر هزيمة له كانت أمام فياريال في الجولة الخامسة عشرة من الليجا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين عن كل من أتليتكو مدريد الوصيف، وبرشلونة المتصدر الذي لعب مباراة أقل.