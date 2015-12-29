نصائح لثبات الحمل أهمها تجنب الجماع والكعب العالى

ثبات الحمل فى الشهور الأولى

نصائح لثبات الحمل

خلال الفترة الأولى من الحمل، يكون الجنين فى أهم مراحل التكوين، لذا لابد من اتباع بعض النصائح والخطوات الهامة لثباته، والحفاظ عليه من الإجهاض أو السقوط فى مرحلة مبكرة.>وحسب توضيح الدكتور إسماعيل موريس أخصائى النساء والتوليد، أن الحفاظ على الحمل فى الثلاثة أشهر الأولى بشكل خاص، هو أمر لا يجب أن يستهان به، خاصة فى الشهر الثانى منه، لأنه وفى الغالب بعد بدء المرحلة الثانية أى بداية من الشهر الرابع تصبح الأمور أكثر استقرارا ويمكن الاطمئنان على الحامل.>ومن أهم النصائح التى يقدمها أخصائى النساء لسيدات فى شهور الحمل الأولى (الأول والثانى والثالث) :

- الراحة التامة خلال الشهر الثانى بشكل خاص، فلا داع للمجهود الزائد خلال هذه المرحلة بشكل خاص، ويفضل النوم على الظهر خلالها وعدم القيام بأى مجهود

- اسألى طبيبك عن إمكانية تعاطى مثبتات الحمل الآمنة والمفيدة، وكل امرأة حسب حالتها

- تجنبى الجماع قدر الإمكان فى هذه المرحلة، ويعض الحالات تمنع تماما من الجماع فى الشهور الثلاثة الأولى

- يقوم الطبيب بإجراء تحليل بول لمعرفة نسبة الصديد، لا تهملى علاجه لتأثيره الضار على الحمل

- اهتمى بعدم حمل أغراض ثقيلة أو جرها مطلقا، ولا تمشى لمسافات، ولا تجلسى لفترات طويلة دون إراحة ظهرك

- لا ترتدين كعبا عاليا مهما كان السبب خلال تلك المرحلة

- تناولى طعام معتدل درجة الحرارة، وكذلك المشروبات، فلا داع للسخونة الشديدة أو البرودة

- إذا كان حملك غير مستقر تابعى لدى طبيبك أسبوعيا، وكونى ملاحظة لعلامات الخطر كالنزيف والإفرازات الغزيرة البنية استشيرى طبيبك فى الحال

- بعض الحالات تحتاج لحقن سيولة للدم، لتجنب الإجهاض وهو أمر هام أن تسألى طبيبك عليه بداية من معرفتك بحملك

- النوم على الظهر فى الشهور الثلاث الأولى مفيد، وكذلك الجانب الأيسر، ولكن الظهر على أقل تقدير فى الشهرين الأوائل

- لا تنتبهى للإمساك المزمن الذى قد تعانيه، ففى الشهر الأول وحتى الثالث لا تحزقى أو تصرى على التبرز لحماية الحمل.