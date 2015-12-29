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بشرى.. جهاز جديد يدمر الأورام السرطانية الخطيرة باستخدام الكهرباء

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بشرى.. جهاز جديد يدمر الأورام السرطانية الخطيرة باستخدام الكهرباء بشرى.. جهاز جديد يدمر الأورام السرطانية الخطيرة باستخدام الكهرباء
كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن أحدث علاج للسرطان باستخدام الكهرباء، حيث قام فريق من العلماء الأمريكيين بجامعة كاليفورنيا بتطوير جهاز جديد يُصدر نبضات كهربية لتدمير الخلايا السرطانية وإحداث ثقوب دقيقة جداً فى الأورام أصغر من سمك شعر الإنسان بمقدار 100 ألف مرة.

وأكد الباحثون أن هذه الثقوب تساهم فى موت الخلايا السرطانية خلال ثوانٍ دون التأثير على الخلايا الصحية، وهو ما يعنى أن هذه التقنية العلاجية تتفوق على العلاج الكيماوى والذى يتسبب فى الكثير من الأضرار الصحية.

وأثبتت التجارب التى أجريت على الحيوانات أن 70% من الأورام السرطانية التى عولجت بالكهرباء قد انكمشت وانخفض حجمها، وذلك فيما يتعلق بسرطان البروستاتا والكلى والبنكرياس والكبد والرئة.

وكشفت مؤخراً إحدى التجارب الإكلينيكية الخاصة بالجهاز الجديد والتى أجريت على 60 سيدة صينية مصابة بسرطان الثدى أن هذا التكنولوجيا العلاجية تعتبر ثورة جديدة لعلاج الأورام الصلبة التى لا تنتشر عبر الجسم.

وأضاف الباحثون أن أحد أبرز الآثار الجانبية للعلاج بالكهرباء هو أن الثقوب التى يتم تكوينها قد لا يتم غلقها مرة أخرى بسبب زيادة مقدار الكهرباء، ولذا يجب تحديد الشحنة الكهربية بدقة شديدة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Annals of Biomedical Engineering"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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