باكستان تنفذ حكم الإعدام بأربعة من منفذي هجوم مدرسة بيشاور العام الماضي

أعدمت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، في سجن كوهات 4 من منفذي هجوم مدرسة بيشاور العام الماضي، والذي راح ضحيته أكثر من 140 قتيلا معظمهم من الأطفال.

وقالت مصادر أمنية في تصريحات نقلتها قناة (جيو نيوز) الباكستانية “إن الإرهابيين، وهم: نور سعيد، ومراد خان، وعناية الله، وإصرار الدين، تورطوا أيضا في هجمات إرهابية على قوات الأمن وهجمات انتحارية والخطف طلبا للفدية والقتل وغيرها من الجرائم الشنيعة، فضلا عن اتهامهم بتمويل الإرهابيين”.

وأوضحت المصادر أن تنفيذ الإعدام جاء بعد حكم أصدرته المحكمة العسكرية بحق هؤلاء الإرهابيين ووقع عليه رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال رحيل شريف.