نيابة أكتوبر تأمر بتشريح ودفن جثة عامل لقى مصرعه نتيجة جرعة هيروين زائدة

أمرت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، بدفن وتشريح جثة عامل عثر عليه داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن العامل لقى مصرعه بعد تعاطى جرعة زائدة من مخدر الهيروين.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن قسم شرطة أول أكتوبر تلقى بلاغاً بالعثور على جثة "م.ج" عامل فى حالة تعفن داخل شقته بأكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لمعاينة موقع الحادث، ومناقشة عدد من الشهود وحارس العقار المجاور، والذين أكدوا أنهم لم يشاهدوا الضحية من عدة أيام.

وأضافت التحقيقات أن تحريات رجال المباحث الأولية كشفت أن الضحية "م.ج" كان قد اجتمع مع صديق له يدعى "و.م" منذ عدة أيام وتعاطى جرعة زائدة من مخدر الهيروين وهى التى تسببت فى وفاته، وانتقلت النيابة لمناظرة جثة المجنى عليه، وتبين أنه شاب فى أواخر العقد الثانى من عمره، ومن المقرر استدعاء صديقه لسماع أقواله حول الواقعة.

كان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة "م.ج" عامل داخل شقته بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين أن المتوفى كان يتناول المواد المخدرة بصحبة صديق له يدعى "و.م"، وأنه تناول جرعة زائدة من مخدر الهيروين، ما أسفر عن مفارقته الحياة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق .