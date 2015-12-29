القوّة التي يجسّدها برج القرد بتوقيع Carrera y Carrera

تصادف سنة 2016 عام برج القرد بحسب الأبراج الصينية. ويحتلّ هذا البرج المرتبة التاسعة من بين الأبراج الاثني عشر. يتميز مواليد هذا البرج فعلاً بقوّة شخصيتهم وطبعهم الفريد.

كما تتمتّع النساء اللواتي هنّ من مواليد هذا البرج بثقة كبيرة في النفس ونادراً ما يتمّ التقليل من شأنهنّ. وهنّ يتميّزنَ أيضاً بفرح العيش الذي ينشرنه حولهنّ أينما ذهبنَ بثقة كبيرة. لهذا السبب ترغب Carrera y Carrera في هذا العام أن تُهدي هؤلاء النساء تميمة مميّزة جدّاً ألا وهي خاتم القرد. وتجسّد هذه القطعة عملاً فنياً آخر صغيراً ابتُكر من الذهب الأبيض والأصفر لينتقل مباشرةً من يدَيْ المرأة إلى قلبها، مع كامل القوّة التي يمنحها إيّاها القرد الخرافي الجبّار الذي أصبح أسطورةً رمزيةً.