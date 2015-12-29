«هيئة المترو»لـ «ONA»: لا زيادة في أسعار تذكرة «المترو»

كتب – محمد سويلم

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> قال المتحدث الإعلامي باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي وكالة أ«ONA»، إنه لم يتم إلى الآن تلقي أي أمر خاص بزيادة سعر تذكرة المترو، نافيًا ما تردد بعدد من المواقع الإلكترونية حول زيادة أسعار تذاكر المترو بداية العام الجديد «مجرد شائعات»، مستنكرًا مبالغة بعض المواقع «يبنوا استنتاجات لا صحة لها» -على حد وصفه- .

وذكر مصدر بهيئة مترو الأنفاق -رفض ذكر اسمه- لـ«ONA»، أنه من الطبيعي رفع سعر تكلفة تذكرة المترو إذا زادت تكلفة إنتاجها، لكن ذلك يتطلب تحسين مستوى الخدمة ، مشددًا على أن تصريحات وزير النقل، اليوم، جاءت لتنمية موارد الشركة وتقليل خسائرها.

وكان اللواء سعد الجيوشي، ذكر، إنه اعتبارًا من الخط الثالث لمترو الأنفاق سيتم زيادة تكلفة تذكرة المترو لتصل لـ 150 جنيهات، بشكل تدريجي على حسب كل مرحلة، مشيرًا إلى أن خط المترو يكلف على الدولة والمواطن نحو 48 مليار جنيه.