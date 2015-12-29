مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجمعية السعودية للإدارة

وقع الدكتور ناصر الهتلان القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للإدارة يمثلها الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتضع مذكرة التفاهم إطار عمل للتعاون المشترك بين الجهتين يتم من خلاله عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية وتنفيذ الدراسات الاستشارية فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذلك تبادل الخبرات العلمية بين المنظمة والجمعية حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والابحاث الصادرة عن كل من الطرفين والمتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الإصدارات العلمية بما فيها المجلات الإعلامية والمجلات العلمية المحكمة وتعريف كل طرف بالطرف الأخر وبنشاطاته فى دورياته.

تم التوقيع خلال أعمال مؤتمر المنظمة الـ14 للاتجاهات الحديثة فى إدارة المستشفيات والذى عقد فى 7 ديسمبر الحالى بالأردن تحت رعاية وزير الصحة الأردنى، وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودى الأسبق، والبروفيسور توفيق خوجة مدير المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربية، والدكتور نواف الطبيشات مستشار المنظمة ومنسق عام المؤتمر.



>