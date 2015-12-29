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رئيس الوزراء العراقى يتفقد الرمادى بعد استعادتها من قبضة داعش

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رئيس الوزراء العراقى يتفقد الرمادى بعد استعادتها من قبضة داعش رئيس الوزراء العراقى يتفقد الرمادى بعد استعادتها من قبضة داعش
وصل حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى، إلى مدينة الرمادى بعد استعادة السيطرة عليها من قبضة تنظيم داعش الإرهابى، حيث تفقد المدينة بعد تحريرها على يد قوات الأمن العراقية، وذلك وفق ما قالت قناة العربية فى خبر عاجل.

وقال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى كلمة بثها التلفزيون، أن عام 2016 سيكون عام الانتصار النهائى على تنظيم داعش فى العراق، مشيدا باستعادة السيطرة على مدينة الرمادى فى غرب البلاد من التنظيم.

وتابع العبادى: "إذا كان عام 2015 عام التحرير فسيكون عام 2016 بمشيئة الله عام الانتصار النهائى، وعام إنهاء وجود على أرض العراق وأرض الرافدين.. وعام الهزيمة الكبرى والنهائية لداعش."
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