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الرئيس التركى يصل الرياض فى زيارة رسمية تستمر يومين

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الرئيس التركى يصل الرياض فى زيارة رسمية تستمر يومين الرئيس التركى يصل الرياض فى زيارة رسمية تستمر يومين
وصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة الرياض، منذ قليل، فى زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقى خلالها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.

ومن المقرر أن يلتقى اردوغان أيضا ولى العهد السعودى وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ووولى ولى العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لبحث العديد من الأمور الأمنية والعسكرية بين البلدين، وتأتى زيارة أردوغان للمملكة العربية السعودية بناء على دعوة من الملك سلمان.

وسوف تكون الزيارة هى الثانية للرئيس التركى إلى المملكة، بعد زيارة فى مارس الماضى بحث خلالها مع الملك سلمان العديد من الملفات الإقليمية والدولية.
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