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رفع درجة الاستعداد بميناء الأتكة بالسويس استعدادًا لنوة عيد الميلاد

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رفع درجة الاستعداد بميناء الأتكة بالسويس استعدادًا لنوة عيد الميلاد رفع درجة الاستعداد بميناء الأتكة بالسويس استعدادًا لنوة عيد الميلاد
أعلن ميناء الأتكة الخاص بسروح الصيادين بخليج السويس والبحر الأحمر اليوم، الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد واستمرار حالة الطوارئ التى تم إعلانها منذ عدة أيام لحلول موجة نوة عيد الميلاد والتى من المقرر وصولها لموانئ السويس نهاية الشهر الجارى، مما تعرض مراكب الصيد المتواجدة والتى تسرح بالبحر للخطر.

وقال مسئولو الميناء فى تصريحات خاصة، إنهم بالتنسيق مع الثورة السمكية وحرس الحدود رفعوا حالة الطوارئ حتى انتهاء النوة بالكامل.

ومن جانبه، قال بكرى أبو الحسن، شيخ الصيادين، إن البحر يشهد حاليًا أحداثًا وتداعيات نوة عيد الميلاد والتى تأتى مع بداية كل عام ميلادى، وهى نوة شديدة الأمطار وتستمر لمدة 4 أيام نهاية الشهر واتجاهها شمالية غربية.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه ينصح الصيادين بعدم تعرض أحد جوانب مراكبهم للرياح الشديدة التى تهب خلال تلك النوة، منعًا لمقابلة خط سير واتجاه مرور الرياح وارتطامها بجسم المركب فتؤدى إلى انقلاب المركب قد تعرض بحارته للخطر، ولكن يتم توجيه مقدمة المراكب ضد اتجاه الرياح ليسهل شق الرياح بواسطة مقدمة المركب.

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مصر 365