أمن المنوفية والقوى العاملة ينهيان إضراب عمال غزل شبين الكوم

نجح منذ قليل اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم والدكتورعادل خليل وكيل وزارة القوى العاملة والدكتور عفيفى محمد وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة، فى فض إضراب عمال غزل شبين الكوم وإقناعهم فى العودة إلى العمل مرة أخرى، وذلك عقب تلبية مطالبهم من وزارة الاستثمار بالقاهرة عقب اجتماع الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية لحل مشكلة شركة مصر المنوفية للغزل (غزل شبين الكوم)، وأسفر اللقاء عن الاتفاق على إتاحة المبلغ الذى يٌمكن من صرف الـ 57 يوما (رصيد العمال) من خلال وزارة المالية، وسيتم عقد الجمعية العمومية للشركة باكر 29/12/2015 وسيتم الصرف اعتبارا من يوم الخميس إلى الأحد القادم.

فيما أكد الدكتور هشام عبد الباسط على أن قطاع الصناعة يحتل أهمية متزايدة فى الاقتصاد الوطنى باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، ذلك أنه ضمانة لزيادة القيمة المضافة، كما يساعد على تأمين الاكتفاء الذاتى وتحسين الموازين الاقتصادية ودفع عملية التنمية خاصة فى الدول النامية.

جدير بالذكر أن المئات من عمال شركة الغزل والنسيج بمحافظة المنوفية قد قاموا يوم الأحد الماضى بقطع الطريق بمدينة شبين الكوم أمام ميدان شرف، وذلك احتجاجا على تجاهل المسئولين فى الشركة القابضة وذلك نتيجة تجاهل المسئولين فى الشركة القابضة فى تنفيذ مطالبهم التى تتلخص فى صرف حصة العمال فى الشركة والمقدرة بـ21 مليون جنيه، وكذلك الشركة القابضة للغزل والنسيج، واستبعاد عاطف عبد الستار وأسامة خلاف من إدارة الشركة، وكذلك استبعاد مصطفى مقشط، مدير عام الأمن، وإحالته إلى التحقيق نظرا لما بدر منه تجاه العمال فى وقفة السبت الماضى، بالإضافة إلى المطالب بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة من الدولة بأثر رجعى ابتداء من يوليو الماضى، وكذلك صرف الدفعة الرابعة من المكافأة السنوية حافز تحقيق الهدف المقرر صرف منذ أكتوبر الماضى، وتسبب قطع الطريق فى شلل تام فى الحركة المرورية بالمدينة.

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