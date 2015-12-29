إعلان حالة الطوارئ لمواجهة السيول بجنوب سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ فى كافة مديريات المحافظة بعد أن تعرضت المحافظة اليوم لحالة من الطقس السيئ، حيث غطت الغيوم سماء مدن المحافظة مصحوبة بالأتربة والرمال، والمتوقع سقوط أمطار خلال الساعات القادمة قد تؤدى إلى سيول فى معظم المدن التى تعرض السيول خاصة نويبع وادى وتير وسانت كاترين ووادى فيران.

وقال العميد عصام خضر مدير الأزمات بمحافظة جنوب سيناء، إن محافظة جنوب سيناء رفعت درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، خاصة بعد أن تلقوا إخطارا من هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار كثيفة على سيناء، وتم رفع حالة الاستعداد فى كل المرافق الخدمية مثل الصحة والإسعاف والمجموعة 11 طرق وجهاز التدخل السريع وإدارة المواقف الطارئة.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه تم التنبيه على رؤساء المدن بالاستعداد الجيد بالمعددات الثقيلة، وفتح مراكز الإغاثة وتجهيزها على أعلى مستوى تحسبا للحالات الطارئة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تطهير مقررات السيول بالكامل فى كافة المدن، بالإضافة إلى السدود والسواتر المائية للمياه والمصدات لمنع تسرب المياه إلى القرى السياحية، مؤكدا أن مدنية طابا والمناطق المجاورة أصبحت مؤمنة بشكل تام لمواجهة السيول.