تخصيص 7 مليون جنيه لتوريد 20 سيارة فنطاس و60 ماكينة شفط مياه بالغربية

تعاقد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية على شراء وتوريد 20 سيارة فنطاس بحمولة 4 متر مكعب و60 ماكينة لشفط وطرد المياه، وذلك باعتماد من وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط بمبلغ 7 مليون و900 ألف جنيه لشراء هذه المعدات.

وأضاف البيان، أنه تم توريد 6 سيارات و 30 ماكينة شفط وطرد مياه للعمل لمواجهة أثار الأمطار وشفطها والقضاء على تراكم المياه بالشوارع والكبارى أول بأول، وتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمشاة لحين وصول باقى المعدات.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته للواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة، بتوزيع هذه السيارات على مراكز ومدن المحافظة، طبقا لاحتياجات كل مركز ومدينة مع توجيه رؤساء المدن والأحياء بالحفاظ على هذه السيارات وعمل الصيانة الدورية والمستمرة لها، على أن تكون على استعداد دائم فى مواجهة مياه الأمطار التى تتراكم أثناء هطول الأمطار.