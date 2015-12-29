أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تخصيص 7 مليون جنيه لتوريد 20 سيارة فنطاس و60 ماكينة شفط مياه بالغربية

Google+ Print
تخصيص 7 مليون جنيه لتوريد 20 سيارة فنطاس و60 ماكينة شفط مياه بالغربية تخصيص 7 مليون جنيه لتوريد 20 سيارة فنطاس و60 ماكينة شفط مياه بالغربية
تعاقد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية على شراء وتوريد 20 سيارة فنطاس بحمولة 4 متر مكعب و60 ماكينة لشفط وطرد المياه، وذلك باعتماد من وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط بمبلغ 7 مليون و900 ألف جنيه لشراء هذه المعدات.

وأضاف البيان، أنه تم توريد 6 سيارات و 30 ماكينة شفط وطرد مياه للعمل لمواجهة أثار الأمطار وشفطها والقضاء على تراكم المياه بالشوارع والكبارى أول بأول، وتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمشاة لحين وصول باقى المعدات.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته للواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة، بتوزيع هذه السيارات على مراكز ومدن المحافظة، طبقا لاحتياجات كل مركز ومدينة مع توجيه رؤساء المدن والأحياء بالحفاظ على هذه السيارات وعمل الصيانة الدورية والمستمرة لها، على أن تكون على استعداد دائم فى مواجهة مياه الأمطار التى تتراكم أثناء هطول الأمطار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365