محافظ المنوفية: انتظام العمل بمصنع غزل شبين الكوم

زار هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، مصنع الغزل بشبين الكوم، حيث التقى بعمال المصنع وناقش معهم أهم المشاكل التى تعوق العمل وعلى رأسها صرف الـ 57 يوم "رصيد العمال".

وأكد بيان المحافظة، انه سيتم الصرف اعتبارا من يوم الخميس إلى الأحد القادم، وعلى اثرة انتظم العمل بمصنع غزل شبين الكوم.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على حل مشاكل العمال بشكل جزري حتى تعود عجلة العمل، مؤكدا أن مصنع الغزل من الركائز الاقتصادية الاساسية بالمحافظة والتى يجب ان تعمل بشكل منتظم وجاد لرفع انتاجية المصنع ليعود الى سابق عهده قلعة صناعية تفتخر بها المحافظة.