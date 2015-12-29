مطار شرم الشيخ يستقبل 2115 سائحا اليوم على متن 19 رحلة دولية

أعلن اللواء عصام خضر، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، استقبال مطار شرم الشيخ اليوم، الثلاثاء، 14 طائرة على متنها 2115 سائحا منهم 5 رحلات دولية على متنها 819 سائحا و14 رحلة داخلية على متنها 1296 سائحا مصريا، بالإضافة إلى مغادرة 19 رحلة جوية منها 5 رحلات دولية على متنها 663 سائحا أجنبيا، و14 رحلة داخلية على متنها 885 سائحا مصريا كما استقبل منفذ طابا 833 سائحا بالإضافة إلى مغادرة 379 سائحا .

وأضاف خضر أن نسبة الإشغال السياحى العام بالمحافظة تصل إلى 16% مشيرا إلى أن نسبة الإشغال بمدينة شرم الشيخ قد قلت عن معدلاتها بالأمس.

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع استقبل اليوم، العبارة "ايلة" وعلى متنها 944 راكبا منهم 180 معتمرا و4 "باص عمرة" و9 شاحنات و2 سيارة، بخلاف السفينة "بريدج" وعلى متنها 52 شاحنة .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة "ايلة" وعلى متنها 377 راكبا و64 سيارة تصدير و8 شاحنات والسفينة "بريدج" وعلى متنها 52 شاحنة كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 257 راكب منهم 135 معتمرا و3 باص عمرة، و1 سيارة و1 شاحنة والسفينة بريدج وعلى متنها 44 شاحنة.