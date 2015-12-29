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ضبط 3840 عبوة نشا مجهولة المصدر بمركز طنطا

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ضبط 3840 عبوة نشا مجهولة المصدر بمركز طنطا ضبط 3840 عبوة نشا مجهولة المصدر بمركز طنطا
تمكن ضباط مباحث بالغربية، من ضبط 3840عبوة نشا مجهولة المصدر و2برميل زيت"بروفين" المنشأ الهند مجهول المصدر داخل مصنع لطحن وتعبئة التوابل بقرية محله مرحوم – مركز طنطا.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "سامى م ا" – 45سنة صاحب مصنع لطحن وتعبئة التوابل بقرية محلة مرحوم – مركز طنطا لقيامه بتجميع كميات كبيرة من خامات غير مطابقة للمواصفات وتعبئتها وبيعها للجمهور، تم استهداف المصنع وضبط 3840 عبوة نشا مدون عليها كرون فلاور لامى التوحيد للتعبئة والتوزيع، معبأة داخل شكائر ومعدة للبيع و2 برميل معبأ زيت بروفين مدون عليه باللغة الأجنبية المنشأ الهند بدون فواتير تدل على مصدره، تم التحفظ على المضبوطات فى المحضر رقم 106 أحوال مركز طنطا لسنة 2015وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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