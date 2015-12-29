ضبط 9 أطنان مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل عطارة بالجمالية

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب محل عطارة لحيازته 9 أطنان مستحضرات تجميل بالجمالية غير مسجلة بوزارة الصحة، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام مالك محل يعمل بدون ترخيص للزيوت والعطارة بنطاق دائرة قسم الجمالية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من التركيبات والوصفات العلاجية وذات منشأ أجنبى "الصين والهند"، غير مسجلة بوزارة الصحة، وتؤثر على الصحة العامة، وخالية من أى مستندات تفيد مصدرها أو مشروعيتها، مدخلا الغش على جمهور المستهلكين.

وداهمت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، فتم ضبط مديره المسئول وبحيازته 9 أطنان و750 كيلو مستحضرات تجميل "فزلين خام، فزلين أبيض، زيت خروع"، و مواد أخرى، بالإضافة إلى 711 عبوة علاجية من الأعشاب الطبية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.