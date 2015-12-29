ضبط صاحب مستودع بوتاجاز لبيعه 500 أسطوانة بالسوق السوداء فى كرداسة

تمكن رجال شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، من إلقاء القبض على صاحب مستودع بوتاجاز لاستيلائه على 500 أسطوانة وبيعها بالسوق السوداء تزيد من سعرها الأصلى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت شرط التموين بلاغا من المواطنين يفيد بقيام صاحب مستودع بوتاجاز بكرداسة، يقوم بالتصرف فى كميات من أسطوانات البوتاجاز صغيرة الحجم وبيعها فى السوق السوداء، للاستفادة من فرق الأسعار والاستيلاء على أموال الدعم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إثبات الواقعة، وتم مداهمة المستودع، وضبط مالكه واعترف بالتصرف وبيع 500 أسطوانة بوتاجاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.