عدلى منصور لنوابه بالمحكمة الدستورية عن تعيينه بالبرلمان: ربنا يسهل

بعد غموض موقفة من التعيين فى البرلمان، عقد المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا جلسة المحكمة داخل غرفة المشورة ممارسا مهام عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.

ورصد "برلمانى" من داخل المحكمة الدستورية تفاصيل ممارسة المستشار عدلى منصور لعمله دخل المحكمة، حيث حضر فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وصعد إلى مكتبه، والتقى عدد من نوابه الذين توجهوا إليه لمعرفة قراره النهائى فى مسائلة تعينه بمجلس النواب إلا أنه رد عليهم قائلاً: " ربنا يسهل ".

وفى تمام الساعة العاشرة والنصف توجه "منصور" إلى غرفة المداولة بالمحكمة لنظر بعض القضايا وكتابة الأحكام فيها وفور انتهاء الجلسة فى الواحدة بعد الظهر خرج منصور ليعود إلى مكتبه مرة أخرى، ليؤكد على أنه مستمر فى منصبه.

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