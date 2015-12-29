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الآن.. يمكنك قراءة اليوم السابع الورقى فى نسخة إلكترونية ديجتال

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الآن.. يمكنك قراءة اليوم السابع الورقى فى نسخة إلكترونية ديجتال الآن.. يمكنك قراءة اليوم السابع الورقى فى نسخة إلكترونية ديجتال
فى إطار التجديد المتواصل، وتلبية لرغبات القراء، أطلق "اليوم السابع" اعتباراً من اليوم الثلاثاء، النسخة الورقية للجريدة عبر رابط من هنا، الذى يتيح الاطلاع على النسخة الورقية للعدد اليومى.

ويتواكب إطلاق النسخة الورقية pdf لليوم السابع مع ثورة التجديد والتطوير التى تقودها اليوم السابع فى مجال الصحافة المطبوعة، بالاهتمام أكثر بما وراء الخبر وتحليلاته.

كما يتواكب إطلاق النسخة الورقية لليوم السابع ديجتال مع احتفالات بدايات العام الجديد 2016، بنشر سلسلة من الأعداد التذكارية الخاصة، تضم مجموعة من الانفرادات والمفاجآت الصحفية، فضلاً عن ملفات لحصاد عام 2015، بالإضافة إلى مجموعة من الصور النادرة.

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