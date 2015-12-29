مدير التطعيمات بالمصل واللقاح: تلثا وفيات أطفال مصر بسبب الالتهاب الرئوى

أكد الدكتور مصطفى المحمدى مدير عام التطعيمات بهيئة المصل و اللقاح فاكسيرا أن ثلثى وفيات الاطفال فى مصر بسبب الاصابة بالالتهاب الرئوى مشيرا إلى ان الحكومة لا تستطيع توفير المصل بسبب الزيادة السكانية الكبيرة .

وقال الدكتور مصطفى المحمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بفاكسيرا للإعلان عن خطة الشركة لمواجهة امراض الشتاء انه على الرغم من أن العدوى الفيروسية هى الأكثر انتشارا فى فصل الشتاء، الا أن معظمها يمكن شفائه باتباع علاج بسيط ، و لكن تبقى المشكلة الحقيقة فى التهابات العدوى البكتيرية و التى تحدث كمضاعفات عقب العدوى الفيروسية.

وأضاف المحمدى أن خطورة العدوى البكتيرية فى الجهاز التنفسى تكمن فى أن الالتهابات المترتبة عليها تعد من أكثر الأمراض المعدية خطورة حيث يأتى ترتيبها فى المركز السادس بين الأمراض المعدية المؤدية للوفاة حسب تقارير المركز العالمى لمكافحة الامراض المعدية.

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