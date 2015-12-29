إجراء قرعة المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط 6 يناير

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن بدء إجراء القرعة العلنية للمتقدمين بحجز الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية من مشروع الإسكان المتوسط "مشروع دار مصر "، والمطروحة بالمدن الجديدة خلال الفترة من 11 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر الماضيين، لافتة إلى أنه من المقرر أن تبدأ القرعة بمدينة دمياط الجديدة فى 6 يناير المقبل.

وأوضحت وزارة الإسكان، فى بيان لها، أنه من المقرر أن يتم إجراء القرعة لمدينتى برج العرب والمنيا الجديدة فى 9 يناير المقبل، ولمدينتى 6 أكتوبر والسادات فى 10 يناير المقبل، ومدينتى الشيخ زايد وبدر 11 يناير المقبل، ومدينتى الشروق و15 مايو يوم الثلاثاء 12 يناير المقبل، وبمدينة العاشر من رمضان يوم 13 يناير المقبل، ومدينة العبور الخميس 14 يناير المقبل، والقاهرة الجديدة خلال يومى الأربعاء والخميس 20، و21 يناير المقبل.

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق باب التقدم فى الحادية عشر صباح اليوم المحدد لإجراء القرعة العلنية، وأنه سيتم السماح للحاجزين بحضور القرعة، لافتة إلى أنه بالنسبة لمن لم يوفقوا فى القرعة العلنية يمكنهم فتح حساب مميز لحجز الوحدات السكنية القادمة لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافا إليه العائد المقرر مع منحهم عددا من المزايا.



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