أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إجراء قرعة المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط 6 يناير

Google+ Print
إجراء قرعة المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط 6 يناير إجراء قرعة المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط 6 يناير
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن بدء إجراء القرعة العلنية للمتقدمين بحجز الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية من مشروع الإسكان المتوسط "مشروع دار "، والمطروحة بالمدن الجديدة خلال الفترة من 11 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر الماضيين، لافتة إلى أنه من المقرر أن تبدأ القرعة بمدينة دمياط الجديدة فى 6 يناير المقبل.

وأوضحت وزارة الإسكان، فى بيان لها، أنه من المقرر أن يتم إجراء القرعة لمدينتى برج العرب والمنيا الجديدة فى 9 يناير المقبل، ولمدينتى 6 أكتوبر والسادات فى 10 يناير المقبل، ومدينتى الشيخ زايد وبدر 11 يناير المقبل، ومدينتى الشروق و15 مايو يوم الثلاثاء 12 يناير المقبل، وبمدينة العاشر من رمضان يوم 13 يناير المقبل، ومدينة العبور الخميس 14 يناير المقبل، والقاهرة الجديدة خلال يومى الأربعاء والخميس 20، و21 يناير المقبل.

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق باب التقدم فى الحادية عشر صباح اليوم المحدد لإجراء القرعة العلنية، وأنه سيتم السماح للحاجزين بحضور القرعة، لافتة إلى أنه بالنسبة لمن لم يوفقوا فى القرعة العلنية يمكنهم فتح حساب مميز لحجز الوحدات السكنية القادمة لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافا إليه العائد المقرر مع منحهم عددا من المزايا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية