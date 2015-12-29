القبض على صاحب سلسلة محلات غذائية شهيرة هارب من مديونيات بـ150 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، من القبض على صاحب سلسلة محلات غذائية شهيرة بالقاهرة، تنفيذاً للأحكام الصادرة ضده بالحبس فى عدة قضايا لصالح شركات المواد الغذائية بقيمة مديونية تخطت 150 مليون جنيه.

تم إيفاد مأمورية أمنية شارك فيها الرائد شوقى السيد، والرائد أحمد عبد اللاه، والنقيب سامح هاشم، وأحمد نبيل، نجحت فى ضبط المتهم، وتم استجوابه بواسطة اللوائين شريف الروبى مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، ونائبه أشرف حشيش، وتم إيداع المتهم بقسم أول مدينة نصر، وأحال اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام الواقعة للنيابة.

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