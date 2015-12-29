وزير الرى يعود من السودان بعد قطع زيارته لارتباطات رئاسية

وصل مطار القاهرة الدولى حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، قادماً من الخرطوم، بعد مشاركته فى الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى لمصر والسودان وأثيوبيا، المنعقد حاليا بالخرطوم، بشأن سد النهضة الأثيوبى، وذلك لارتباطات رئاسية متعلقة بافتتاح مشروع المليون ونصف مليون فدان بالفرافرة.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن وزير الرى وصل على متن الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، وتم انهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان فى استقباله بالمطار بعض العاملين بوزارة الرى.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية إن عودة وزير الموارد المائية والرى للقاهرة، جاءت نتيجة لارتباطات رئاسية مسبقة، تتعلق بافتتاح مشروع المليون ونصف مليون فدان بمنطقة الفرافرة، مشيراً إلى أن أعضاء الوفد المصرى برئاسة وزير الخارجية يواصلون حاليا مفاوضاتهم بمشاركة الجانبين السودانى والأثيوبى، لمناقشة بقية الموضوعات والنقاط العالقة التى لم يتم التوصل لاتفاق بشأنها.

وأعرب أبو زيد عن أمله فى توصل الوفود الثلاثة لا تفاق يحقق المصالح المشترك لشعوب الدول الثلاثة، دون الإضرار بطرف على حساب طرف أخر.

وأكد أن الوفد المصرى المفاوض برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى، يواصل حاليا خلال "الجلسات المغلقة" المناقشات حول النقاط العالقة للتوصل إلى تفاهمات، حيث سيتم إصدار بيان رسمى عقب انتهاء الاجتماع الوزارى السداسى الراهن بالخرطوم.

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