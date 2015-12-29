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صور|محافظ قنا يجري قرعة لـ960 وحدة سكنية

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صور|محافظ قنا يجري قرعة لـ960 وحدة سكنية صور|محافظ قنا يجري قرعة لـ960 وحدة سكنية

محافظ قنا يجري قرعة لـ960 وحدة سكنية

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، قرعة توزيع 929 وحدة سكنية بمنطقتي الكنوز والمساكن على أهالي محافظة قنا بحضور اللواء صلاح الدين حسان مدير امن قنا وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وعدد كبير من المتقدمين للحصول علي الوحدات السكنية.

وأكد اللواء الهجان أن إجراءات القرعة تمت بمنتهي الشفافية والحياد والدقة ضمانا لوصول الوحدات لمستحقيها وفي حضور عدد كبير من المتقدمين للحصول علي الوحدات السكنية حيث تم تحديد رقم الشقة والعمارة والدور للفائزين بالقرعة مؤكدا علي أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تألو جهدًا فى خدمة المواطنين البسطاء وتوفير كل الخدمات الضرورية والأساسية لهم وعلى رأسها توفير المسكن الملائم .

ووجه محافظ قنا التهنئة لمن حالفهم الحظ في الحصول علي وحدة سكنية كما توجه بالشكر لقوات الأمن علي حسن التأمين والتنظيم مشيرا إلي أن الشهور القادمة ستشهد توزيع حوالي 10 آلاف وحدة سكنية تابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعي علي أهالي المحافظة لتوفير مسكن ملائم للمواطنين كما ستساهم بشكل فعال في حل مشكلة السكن.

 

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