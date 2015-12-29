بروتوكول تعاون بين «التضامن» و«أكسيد» لدعم مبادرة «اكتشاف وتنمية المواهب»

شهدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة، ومؤسسة “أكسيد”، لدعم مبادرة “اكتشاف وتنمية المواهب”، من خلال إنشاء أوركسترا الكمان لأطفال دور التربية بالجيزة، وقعه الممثل عن “أكسيد”، المهندس رامي كاطو، العضو المنتدب بالشركة، وعن الوزارة، الدكتور مسعد رضوان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون الرعاية والتخطيط الإستراتيجي.

وأكدت “والي”، على أن الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة بكافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كان من أولويات عمل الوزارة من خلال إستراتيجية شاملة، وأنه خلال فترة وجيزة، تم الانتهاء من إعداد قواعد بيانات كافة المؤسسات علي مستوى الجمهورية، ووضع معايير للجودة لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وإنشاء خط ساخن ( 16439 )، لتلقي الشكاوى بهذه المؤسسات، وإنشاء فرق للتدخل السريع التابع للوزارة، فضلًا عن تفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وكافة الهيئات المعنية، لتفعيل الرقابة والمسئولية المجتمعية .

وأضافت الوزيرة، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار هذه الإستراتيجية، للنهوض بمؤسسات الرعاية وتحسين البيئة المعيشية لنزلائها من الأبناء، مضيفةً أن البرتوكول، يأتي ضمن عدة مبادرات غير مسبوقة، والتي قررتها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، منها لعيبة بلدنا لتبني المواهب الرياضية، وكورال أطفال مصر لتبني المواهب الفنية داخل مؤسسات الرعاية.

وأوضح الدكتور مسعد رضوان، أن المبادرة التي يتضمنها البروتوكول تشمل “اكتشاف وتنمية المواهب”، العديد من البرامج الرياضية والفنية الموجهة إلى الأطفال بلا مأوى والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وتنمية قدراتهم العقلية والشخصية، وذلك عن طريق تنفيذ مبادرات تهدف إلى تأهيل الأطفال نفسيًا واجتماعيًا وسلوكيًا حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع والأسرة، وتضم مبادرة “تعليم الموسيقى”، ما يقرُب من 70 طفلًا تتراوح أعمارهم من سن 6 سنوات حتى 11 سنة كمرحلة أولى، وتتكفل شركة “أكسيد”، نسبة كبيرة من تكاليف إعدادهم وتأهيلهم، ليتمكنوا من العزف على آلة الكمان باعتبارها أسهل الآلات الوترية، وسيقوم بعملية التدريب متخصصين تربويين من معهد الكونسيرفتوار، قاموا باختيار الأطفال المشاركين طبقًا لموهبتهم على أن يكون هؤلاء الأطفال نواة لأعداد أكبر، ومن المتوقع أن تؤتي هذه المبادرة بثمارها مع نهاية عام 2016.

وأضاف “رضوان”، أن مراقبة جودة الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية، واستنادًا إلى التجارب الدولية والمحلية الناجحة في استخدام الموسيقى، للمساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع، وخلق نماذج إيجابية من الأطفال، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة “اكتشاف وتنمية المواهب”، وهو نموذج نتمنى أن يتكرر في مختلف محافظات الجمهورية”.

وصرح الدكتور عادل دانش، رئيس مجلس إدارة شركة أكسيد: ” إن “أكسيد” لها دور رائد في دعم المشروعات التنموية في إطار المسئولية الاجتماعية للشركة، إيمانًا من شركة أكسيد بأهمية الدور المجتمعي لجميع قطاعات الدولة في رعاية الأطفال بلا مأوى والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في دور الرعاية الاجتماعية المختلفة على مستوى الجمهورية”، وتسهم شركة أكسيد في دعم مبادرة “تعليم الموسيقى” كجزء من مبادرة “اكتشاف وتنمية المواهب” من خلال إنشاء أوركسترا الكمان لأطفال دور التربية بالجيزة، ويُعد اكتشاف وتنمية مواهب هؤلاء الأبناء جزء من برنامج التأهيل النفسي والإعداد الاجتماعي حتى يتمكنوا من الانخراط في المجتمع والاستفادة بهم كأعضاء فاعلين لديهم القدرة على الابداع “.

> وقالت أستاذة لبنى عبد الهادي، المسئول عن المبادرة بالوزارة، إن تنمية المهارات وتوظيف القدرات، هو الهدف الأكبر من المبادرة، فمسئولية المجتمع تجاه أطفال دور الرعاية لا تتوقف على تقديم الدعم المادي فقط، ولكن تطبيق أحدث البرامج التأهيلية يكون له نتائج مبهرة، تضمن لأبناء دور التربية مستقبل واعد، وتعطيهم القدرة للتعامل مع المجتمع بشكلٍ طبيعي ليصبحوا رجالًا ونساءً نفتخر بهم في المستقبل