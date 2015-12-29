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عضو مجلس الأهلي يتحدث عن.. عودة الحضري والعميد ولاعبنا ' عمرو السولية '

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عضو مجلس الأهلي يتحدث عن.. عودة الحضري والعميد ولاعبنا ' عمرو السولية ' عضو مجلس الأهلي يتحدث عن.. عودة الحضري والعميد ولاعبنا ' عمرو السولية '

تحدث عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد عبد الوهاب عن عدة أمور تحص فريق الكرة الأول صباح اليوم الأحد.

وفي معرض تصريحاته للراديو 9090 حول أزمة حل مجلس الإدارة (طالع التفاصيل) كشف عبد الوهاب عن موقف الأهلي من عدة أمور كروية.

وكل ما يلي جاء على لسانه..

"مع احترامي الشديد لحسام حسن وأخيه إبراهيم حسن، لكني أرى أن الأهلي لا يصلح له سوى المدرب الأجبني لأننا نريد الحفاظ على أبنائنا، نحن نعتبر حسام وإبراهيم من أبناء النادي الأهلي"

"الحضري عايز يختم حياته تاني؟ الأمر غير وارد على الإطلاق لأن ما فعله عصام ضد مبادئنا تماما وعودته مرفوضة"

"صفقات يناير مسؤولية الجهاز الفني وبيسيرو لم يطلب أي أحد منا حتى الآن.. والسولية لاعب في النادي الأهلي وسيأتي عندما يحتاجه الجهاز الفني سواء في يناير أو في نهاية الموسم"

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