الزمالك يفاوض لاعب بتروجيت.. إما هو أو مهاجم أجنبي

دخل الزمالك في مفاوضات مع بتروجيت للتعاقد مع مهاجمه محمد رجب بعد ظهوره بشكل طيب في لقاء الفريقين الإثنين في الدوري المصري الممتاز.

وشارك صاحب الـ25 عاما كبديل في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، تقدم لاعب الزمالك السابق أحمد جعفر للنادي البترولي وعدل النتيجة معروف يوسف.

ويفاضل الزمالك بين الاستعانة برجب في الموسم الحالي عن طريق انتدابه الشهر المقبل أو التعاقد معه من أجل الموسم القادم.

سيتحدد هذا بناء على المهاجم الأجنبي الذي يريد الزمالك قدومه وفقا لما علمه FilGoal.com.

فالفريق الأبيض يسعى للتعاقد مع مهاجم أجنبي وسيحدد هذا في الأيام القليلة المقبلة، ففي حالة انتدابه سيتأجل قدوم رجب للصيف المقبل.

وأعلن الزمالك في وقت سابق رغبته في التعاقد مع سامسانكا جابوزا لاعب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وصيف الكونفدرالية.

ويلعب رجب في الفريق المنتمي للسويس منذ انتقاله من المنيا موسم 2010-2011، فشارك من وقتها في أكثر من 70 لقاء في الدوري المصري الممتاز.

وكان الموسم الماضي هو الأفضل لرجب إذ سجل في الدوري وكأس مصر والكونفدرالية باللونين الأحمر والأزرق لبتروجت.

شاهد بعض أهداف رجب.