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2015 في الجول - طارق يحيى يختار أفضل لاعب في مصر

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2015 في الجول - طارق يحيى يختار أفضل لاعب في مصر 2015 في الجول - طارق يحيى يختار أفضل لاعب في مصر

مع نهاية عام 2015، من يستحق أن يحمل لقب "أفضل لاعب في " خلال هذا العام، FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية عن الأحق بأن يكون على القمة.

يقدم FilGoal.com لكم استفتاء جديدا عن أفضل لاعب في مصر من خلال وجهة نظر نجوم الكرة المصرية، واليوم جاء الدور على طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش.

ولكن قبل أن نعرف إجابة نجم الزمالك السابق تستطيع أن تشارك في اختيار أفضل 11 لاعبا في مصر خلال عام 2015 في لعبة تفاعلية. ( من هنا )

وأجب مدرب طلائع الجيش الحالي على سؤال من أفضل لاعب في مصر قائلا:"باسم مرسي".

ثم استدرك "مستواه ثابت وهداف لفريقه، ساهم بقدر كبير في تتويج الزمالك بالثنائية".

وأضاف "بالرغم من الصعوبات التي يمر بها مؤخرا أراه قادرا على صناعة الكثير للزمالك بالتعاون مع زملائه".

طالع مدحت شلبي يختار أفضل لاعب في مصر في 2015.

طالع علي محمد علي يختار أفضل لاعب في مصر في 2015.

طالع فاروق جعفر يختار أفضل لاعب في مصر في 2015.

طالع مجدي عبد الغني يختار أفضل لاعب في مصر في 2015.

طالع بوب برادلي يختار أفضل لاعب في مصر في 2015.

طالع خالد بيومي يختار أفضل لاعب في مصر في 2015.

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