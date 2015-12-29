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مواجهة الأزمات الأخلاقية فى ندوة بأوقاف الإسكندرية

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مواجهة الأزمات الأخلاقية فى ندوة بأوقاف الإسكندرية مواجهة الأزمات الأخلاقية فى ندوة بأوقاف الإسكندرية
نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، أمس، ندوة جديدة فى إطار نشر الإسلام الوسطى بالمحافظة بمسجد الفلكى الكبير بعنوان "كيفية مواجهة الأزمات الأخلاقية وأثر ذلك على المجتمع"، بحضور الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وعدد من قيادات المديرية .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية فى بيان، له على ضرورة الإقتداء بالنبىّ صلّ الله عليه و سلم و مؤكدا أن خير احتفالٍ بميلاد سيدنا رسول الله صلّ الله عليه و سلم هو الإلتفاف و الإصطفاف حول هدفٍ واحد هو الدين و الوطن وتوحيد الكلمة وبث روح الأمل فى نفوس الشباب والدعوة إلى العمل النافع والتخلى عن الأنانية وحب النفس.

يذكر أن القافلة الدعوية بمنطقة السيوف هى القافلة الثانية فى خلال شهر لمنطقة الفلكى على وجه الخصوص نظراً لأهمية هذه المنطقة كما أن المديرية ترغب فى مواجهة الفكر بالفكر ونشر تعاليم الإسلام السمحة فى ربوع العاصمة الثانية لمصر.

وتعلن مديرية الأوقاف عن إستمرار هذه القوافل فى إطار توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بضرورة تكثيف القوافل الدعوية فى كل أرجاء المحافظة تحت إشراف وكيل الوزارة و ذلك للإرتقاء بالخطاب الدعوى و التواصل المباشر مع الشباب فى مراكز الشباب و قصور الثقافة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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