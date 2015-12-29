محافظ بورسعيد يتفقد عدد من المدارس بحي الزهور

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجولة تفقدية اليوم علي عدد من المدارس بحي الزهور والمناخ حيثقام سيادتة بالمرور علي مدرسة علي سليمان بحي الزهور ومدرسة 6 اكتوبر الثانوية بنات بحي المناخ حيث قام بتفقد عدد من الفصول والمكاتب الادارية بالمدرسة والإلتقاء بالطلاب مشيداً بالمعرض المتواجد داخل المدرسة والذي قام فيها الطلاب بعرض إبتكارتهم وإبداعهم .

وطالب اللواء الغضبان بالعمل على غرس القيم الإيجابية لدى الطلاب خاصة أن هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل التي يتم فيها إكساب النشء جميع الصفات الحميدة وحثه على أهمية الاهتمام بنظافة الفصل ودورات المياه.

و تفقد محافظ بورسعيد غرفة الزائرة الصحية بالمدرسة للتأكد من توافر كل أدوية الإسعافات الأولية بها وأكد أنه لا يتصيد الأخطاء لأحد ولكنه يهدف إلى العمل بكل قوة والتعاون بين الجميع.

كما وجه اللواء الغضبان جميع رؤساء الأحياء بتشكيل فريق عمل من كل حي للمرور على جميع المدارس للتأكد من كفاءة الأدوات الصحية وأعمال السباكة.

> أشار محافظ بورسعيد إلى أن للمواطن حق في هذا الطريق ولن اسمح لإحد بالتعدي علية مطلقا فعلي الجميع الالتزام بالتراخيص والمساحات القانونية المحددة لهم

وأضاف محافظ بورسعيد أنه يطلب من الجميع التعاون من اجل إعادة الشكل الجمالي لبورسعيد لإنها تستحق منا الكثير مؤكداً أنه لاتهاون في إزالة الإشغالات .

وتفقد اللواء الغضبان ديوان عام حي الزهور والالتقاء بالعاملين بالحي وكذا المواطنين حيث تفقد غرفة عمليات الحي والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكاتب العمل وكذا مكاتب تحصيل الايجارات.