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رئيس الوزراء العراقي يصل الرمادي بعد تحريرها من “داعش”

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رئيس الوزراء العراقي يصل الرمادي بعد تحريرها من “داعش” رئيس الوزراء العراقي يصل الرمادي بعد تحريرها من “داعش”

حيدر العبادي

وصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد أن حررتها القوات الأمنية من تنظيم داعش الإرهابي الذي فرض سيطرتها عليها منذ آيار الماضي.

وذكر بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن العبادي “يزور مدينة الرمادي المحررة”.

واستعادت القوات العراقية أول أمس الأحد السيطرة على المجمع الحكومي في وسط مدينة الرمادي العاصمة المحلية لمحافظة الأنبار وهو آخر معقل لتنظيم داعش في المدينة الواقعة بغرب البلاد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة يوم الاثنين، عن تحرير مدينة الرمادي العاصمة المحلية لمحافظة الانبار من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي وبشكل كامل.

وقال المتحدث باسم العمليات العميد يحيى رسول في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي، “نعم لقد تحررت مدينة الرمادي ورفعت القوات المسلحة من رجال جهاز مكافحة الارهاب العلم العراقي فوق المجمع الحكومي بالانبار”.

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