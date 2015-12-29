أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

سبعة من أفراد عائلة الطفل السوري «إيلان » يصلون كندا

Google+ Print
سبعة من أفراد عائلة الطفل السوري «إيلان » يصلون كندا سبعة من أفراد عائلة الطفل السوري «إيلان » يصلون كندا

والد-الطفل-السوري

وصل إلى فانكوفر في غرب كندا، أمس الاثنين، سبعة من أفراد عائلة الطفل السوري إيلان الكردي، الذي اصبحت صورته ميتاً على شاطئ تركي رمزاً لمحنة اللاجئين السوريين، وذلك بعدما منحت الكندية هؤلاء الافراد حق اللجوء.

وكان في استقبال الواصلين في المطار تيما الكردي عمة ايلان التي تعيش في فانكوفر بعدما هاجرت الى كندا في 1992، حسب بي بي سي.

وأمام عدسات كاميرات محطات التلفزيون المحلية احتضنت العمة والدمع في عينيها شقيقها محمد وزوجته غصون وأبناءهما الخمسة.

وقالت تيما الكردي “شكراً للكنديين وشكرا لرئيس وزرائنا (جاستن) ترودو على فتحهم الباب عبر اظهارهم للعالم كيف يجب على الجميع ان يستضيفوا اللاجئين”.

وصورة إيلان الذي قضى على شاطئ تركي فيما كانت أسرته تحاول عبور البحر إلى أوروبا، كان لها وقع خاص في كندا.

وكانت الحكومة الكندية اتهمت في بادئ الامر خطأ بأنها رفضت طلب لجوء قدمه عبد الله الكردي والد إيلان له ولزوجته وطفليهما، مما دفع بالأسرة الصغيرة إلى ركوب البحر في محاولة للعبور إلى أوروبا، وهي مخاطرة راح ضحيتها جميع أفراد الأسرة باستثناء الوالد.

ولكن تيما الكردي أقرت بأنها لم تقدم طلب رعاية لجوء لشقيقها عبد الله بل لشقيقها الآخر محمد، وذلك بسبب عدم توفر المال الكافي لديها. وكان والد إيلان ناشد الأسبوع الماضي “العالم أجمع فتح أبوابه أمام السوريين”.

وبسبب مصاعب لوجستية وإدارية أعلنت الحكومة الكندية أن مشروع استضافة عشرة آلاف لاجئ سوري بحلول نهاية ديسمبر الحالي، لن يتحقق في موعده.

ومن المقرر أن تستضيف كندا بحلول نهاية فبراير ما مجموعه 25 ألف لاجئ سوري، غالبيتهم العظمى ترعاهم عائلات أو منظمات خيرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك