إيران وقطر تؤكدان على تنمية التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان

أكد أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران محمد جواد لاريجاني ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي المري على ضرورة تنمية التعاون الإيراني القطري في مجال حقوق الإنسان.

ورحب الجانبان – في اللقاء – بتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.. مؤكدين ضرورة التعاون الثنائي في مجالي حقوق الإنسان والقضاء بين البلدين.

كما رحب لاريجاني خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، باقتراح المري بشأن الاستفادة من تجارب إيران لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

وقال إنه منذ وقوع الثورة الإيرانية كانت حقوق الإنسان الآلية الرئيسية للغرب لممارسة الضغط السياسي على إيران، كما أن هذا الهجوم الواسع الغربي أدى إلى أن تكسب ايران تجارب كبيرة في مجال حقوق الانسان.

ومن جانبه، أعرب المري في اللقاء عن ارتياحه لإبداء إيران استعدادها لبدء التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان موجها رسميا دعوة بلاده للاريجاني للمشاركة في مؤتمر دولي بشأن حقوق الإنسان المقرر استفاضته في شهر يناير في قطر.

أ ش أ