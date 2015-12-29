أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس نجار مسلح لاتهامه باغتصاب 3 قاصرات أربعة أيام بكفر الشيخ

Google+ Print
حبس نجار مسلح لاتهامه باغتصاب 3 قاصرات أربعة أيام بكفر الشيخ حبس نجار مسلح لاتهامه باغتصاب 3 قاصرات أربعة أيام بكفر الشيخ
قرر محمد قنطوش، رئيس نيابة دسوق تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، حبس "أ.ع.أ.ا" 39سنة نجار مسلح من مركز شبراخيت بحيرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه باغتصاب 3.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتعدد البلاغات أمام العميد هشام مطر مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بتعدى أحد الأشخاص على الفتيات القاصرات بمنطقة شارع الاستاد الرياضى المبدئية، ومن تلك البلاغات "أ.س. " تحت رقم 6231 إدارى القسم، و"ص.ع.أ" تحت رقم 6234 إدارى القسم، و"ح.خ.س"، ولم تتجاوز الواحدة منهن 14سنة، ما أثار حفيظة الأهالى وخوفهم على بناتهم.

أمر اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى اللواء محمد عمار رئيس مباحث مديرية الأمن وعضوية المقدم إيهاب شمس رئيس مباحث بندر دسوق ومعاونيه، للتعرف على حقيقة تلك البلاغات والتواصل للمتهم .

وتمكن عدد من أهالى شارع الاستاد بالتعاون مع رجال الأمن، من ضبط المتهم أثناء استدراجه لفتاة بإحدى العمارات السكنية، واقتادوه إلى بندر دسوق، وبسؤاله وتبين أنه "أ. ع. ا"، 39 سنة، نجار مسلح، يقيم بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، تحرر المحضر اللازم، وتم مناظرته أمام المجنى عليهن فتعرفن عليه إلا أنه أنكر قيامه بهذه الوقائع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365