حبس نجار مسلح لاتهامه باغتصاب 3 قاصرات أربعة أيام بكفر الشيخ

قرر محمد قنطوش، رئيس نيابة دسوق تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، حبس "أ.ع.أ.ا" 39سنة نجار مسلح من مركز شبراخيت بحيرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه باغتصاب 3.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتعدد البلاغات أمام العميد هشام مطر مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بتعدى أحد الأشخاص على الفتيات القاصرات بمنطقة شارع الاستاد الرياضى المبدئية، ومن تلك البلاغات "أ.س. " تحت رقم 6231 إدارى القسم، و"ص.ع.أ" تحت رقم 6234 إدارى القسم، و"ح.خ.س"، ولم تتجاوز الواحدة منهن 14سنة، ما أثار حفيظة الأهالى وخوفهم على بناتهم.

أمر اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى اللواء محمد عمار رئيس مباحث مديرية الأمن وعضوية المقدم إيهاب شمس رئيس مباحث بندر دسوق ومعاونيه، للتعرف على حقيقة تلك البلاغات والتواصل للمتهم .

وتمكن عدد من أهالى شارع الاستاد بالتعاون مع رجال الأمن، من ضبط المتهم أثناء استدراجه لفتاة بإحدى العمارات السكنية، واقتادوه إلى بندر دسوق، وبسؤاله وتبين أنه "أ. ع. ا"، 39 سنة، نجار مسلح، يقيم بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، تحرر المحضر اللازم، وتم مناظرته أمام المجنى عليهن فتعرفن عليه إلا أنه أنكر قيامه بهذه الوقائع.