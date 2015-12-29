بالصور ..ضبط 3عاطلين بحوزتهم 130كيلو بانجو وهيروين بدمياط

تمكن رجال مباحث دمياط بإشراف اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط، من ضبط 3عاطلين وسابق اتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم 130 كيلو بانجو وهيروين، بهدف ترويجها قبل أعياد رأس السنة.

وكانت حملة أمنية اشترك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى "ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمياط ـ ضباط قسم مكافحة المخدرات بدمياط" ..استهدفت بعض القرى بدائرة مركز شرطة دمياط مع قرب الاحتفالات برأس السنة، وكذلك تفعيل الأداء الأمنى لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط محمد.ع .ه 26 سنة حاصل على دبلوم فنى صناعى ومقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا وله ملف معلومات تحت رقم 5573 مخدرات والسابق اتهامه فى القضية رقم 10785 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2014م " اتجار فى المواد المخدرة حال استقلاله السيارة رقم ط د ر 1739 ماركة أسوزو بيضاء اللون ربع نقل بدائرة المركز، وبحوزته عدد (30) لفافة كبيرة تحوى كل منها كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت جميعها حوالى (90) كيلو جراما، وعدد (24) طربه لمخدر الحشيش وزنت جميعها حوالى (3) كيلو جرامات ومبلغ مالى قدره (650) جنيها وهاتف محمول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6/161 أحوال مركز شرطة دمياط لسنة 2015م .

كما تم ضبط وسام .ح .ا 32 سنة عاطل والسابق اتهامه فى عدد " 11 " قضية " مخدرات سرقة ـ ضرب "وأخرها القضية رقم 1814 جنايات مركز دمياط لسنة 2014م اتجار فى المواد المخدر.

وإيهاب .ع .ش 34 سنة عاطل (السابق اتهامه فى عدد "6" قضايا "سرقة وسرقة بالإكراة ـ هتك عرض " وأخرها القضية رقم 3454 لسنة 2012م سلاح أبيض) المقيمان بناحية البصارطة / دائرة المركز وبحوزتهما عدد (9) لفافات تحوى كل منها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت جميعها حوالى (40) كيلو جراما، وكذا عدد (56) تذكرة مسحوق الهيروين المخدر وزنت جميعها حوالى (300) جرام ومبلغ مالى قدره (420) جنيها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21820 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2015م .

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