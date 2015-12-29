تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض المرضية وأكلات للوقاية

يعد تضخم البروستاتا الحميد من الأمراض الشائعة بين الرجال بعد الوصول إلى مرحلة منتصف العمر، ويصيب حوالى 50% من الرجال عقب الوصول إلى عمر 60، بينما يعانى 95% من الرجال من هذا المرض عقب بلوغ عمر 85 عاما.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير الضوء على أبرز أعراض تضخم البروستاتا الحميد، والتى قد تجتمع معاً جميعاً أو يصاب الشخص بالكثير منها، وذلك حسبما نشر بالموقع الطبى الأمريكى "healthinaging"، وتشمل :

أعراض تضخم البروستاتا الحميد

الوقاية من تضم البروستاتا الحميد

>- التبول بشكل متكرر>- الشعور بالحاجة إلى التبول بشكل مفاجئ>- صعوبة البدء فى عملية التبول>- السلس البولى>- كثرة التبول أثناء الليل>- الشعور بأن المثانة البولية لم يتم إفراغها بشكل كامل عقب الانتهاء من التبول>- الشعور بآلام أثناء التبول>- ظهور دم فى البول>- ضعف تدفق البول>- المعاناة من اضطرابات فى النوم>- الإصابة بحصوات الكلى أحياناً>وكشف الموقع الطبى الأمريكى "healthline" عن مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد والسيطرة عليه، وهى تشمل: بذور السمسم والسالمون الذى يحتوى على تركيزات عالية من الأوميجا-3، وكما كشف دراسة نشرت بمجلة " The Journal of Urology" أن جبن التوفو تساهم فى الحد من خطر الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد.

وأضاف التقرير أن الأفوكادو والطماطم والفلفل الأحمر يساهمان فى الحد من خطر الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد.