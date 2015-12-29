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بالصور..محافظ بنى سويف يستقبل رجال الدين المسيحى لتهنئته بالمنصب الجديد

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بالصور..محافظ بنى سويف يستقبل رجال الدين المسيحى لتهنئته بالمنصب الجديد بالصور..محافظ بنى سويف يستقبل رجال الدين المسيحى لتهنئته بالمنصب الجديد
أكد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، عمق العلاقات بين مواطنى المحافظة مسلمين ومسيحيين، مشددا على ضرورة أن نعمل جميعاً من أجل الوطن فى محبة وصدق وتعاون من أجل تحقيق ما تصبو إليه مصرنا الغالية من تقدم وازدهار، مهنئا الإخوة المسيحيين بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم ببعض رجال الدين المسيحى، على رأسهم القمص باسليوس دير الأنبا بولا، القمص فام الأنطونى "دير الأنبا أنطونيوس"، القمص يواقيم "مطرانية بنى سويف"، حيث تقدموا للمحافظ بالتهنئة على المنصب متمنين له دوام التوفيق والسداد.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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