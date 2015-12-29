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محافظ الفيوم ينقل مصابى حادث مرورى بقرية الكعابى للمستشفى بسيارته الخاصة

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محافظ الفيوم ينقل مصابى حادث مرورى بقرية الكعابى للمستشفى بسيارته الخاصة محافظ الفيوم ينقل مصابى حادث مرورى بقرية الكعابى للمستشفى بسيارته الخاصة
تصادفت جولة المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، لتفقد أعمال الإنارة والصيانة بطريق "- الفيوم"، مع وقوع حادث مرورى بين دراجة بخارية يستقلها أمينا شرطة و"توك توك" عند مدخل قرية الكعابى الجديدة مما أسفر عن إصابة سيدة عجوز وابنتها كانتا يستقلان "التوكتوك" وأمين الشرطة، ونقل محافظ الفيوم السيدة وابنتها بسيارته الخاصة واستدعى سيارة إسعاف لنقل أمين الشرطة لتلقى العلاج بمستشفى الفيوم العام.

وأصدر المحافظ تكليفات لوكيل وزارة الصحة ومدير عام المستشفى بتوفير الرعاية الطبية اللازمة من إسعافات أولية وفحوصات طبية وعمل الإشاعات اللازمة للاطمئنان على المصابين، حتى يتماثلوا للشفاء التام.

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مصر 365

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