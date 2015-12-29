محافظ الدقهلية يكلف فريق عمل ميدانى لبحث احتياجات المناطق العشوائية

قرر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة عبر تشكيل فريق عمل ميدانى مكون من 10 باحثين من الإدارة العامة للتنمية البشرية برئاسة الدكتورة هدى بلاط، مدير الإدارة وبالتنسيق مع السعيد محمد نبيه، رئيس مركز المطرية، وذلك للوقوف على طبيعة الاحتياجات المجتمعية للمنطقة من خلال تطبيق استمارة الاحتياجات المجتمعية التى أعدها صندوق تطوير العشوائيات على الحالات التى تم تسكينها بالوحدات الجديدة.

وبحث الفريق كافة المشاكل (الصحية - مادية – التسرب من التعليم - عدادات الكهرباء والمياه) حيث تم تكليف إدارة الشئون الصحية بالمنطقة بإجراء مسح صحى كامل لكافة سكان منطقة الإيواء والوقوف على طبيعة الأمراض والمشكلات الصحية التى تنتشر بالمنطقة وكذا تنظيم قوافل طبية وتوفير عيادات طبية لتوعية السكان وإرشادهم إلى طرق الوقاية. وفيما يتعلق بالمشكلات المادية تم تكليف مديرية الشئون الاجتماعية بالمطرية ببحث إمكانية تقديم المعاشات الضمانية والمساعدات المالية وقروض الأسر المنتجة لمن يستحقون وذلك وفقًا للضوابط القانونية بالإضافة إلى أنه تم تحميل مديونيات الكهرباء السابقة على العدادات الحديدة وتم تقسيطها لأقل حد ممكن (10-20) جنيه شهريًا وكذا تم التنسيق مع شركة المياه لبدء تعاقد أهالى المنطقة بعد دفع الرسوم كاملة وعليهم الذهاب للشركة لإبرام العقد.



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