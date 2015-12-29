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بالصور.. محافظ الغربية يفتتحان فرعا جديدا لبنك التعمير والإسكان بطنطا

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بالصور.. محافظ الغربية يفتتحان فرعا جديدا لبنك التعمير والإسكان بطنطا بالصور.. محافظ الغربية يفتتحان فرعا جديدا لبنك التعمير والإسكان بطنطا
شارك الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، افتتاح فرع جديد لبنك التعمير والإسكان بمدينة طنطا بحضور اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، والسيد رئيس مجلس إدارة البنك.

يأتى ذلك فى بداية النشاطات والفعاليات التى يقوم بها محافظ الغربية الجديد بالمحافظة.

أكد الدكتور عبد الحكيم على استمرار التعاون بين جامعة طنطا والمحافظة، بما يؤدى إلى تحقيق الصالح العام، واضعا كل الإمكانيات الفنية والعلمية فى خدمة خطط التطوير المستقبلى التى تسعى المحافظة إلى تحقيقها.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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