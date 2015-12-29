نصيحة Penelope Cruz حول الكونسيلر

تنصح النجمة الإسبانية الشهيرة Penelope Cruz كل سيدة تعدت الثلاثين من عمرها أن تستخدم الكونسيلر بشكل يومي؛ لأنه يستطيع إخفاء الهالات السوداء تحت العينين ليمنحك إطلالة أكثر شباباً وأصغر عمراً.

وتضيف Cruz: "يفضل أن توزعي الكونسيلر باستخدام فرشاة ناعمة لمزج سلس ومتناغم مع البشرة، مع ضرورة تجنب وضع الكونسيلر على الجفن العلوي أو زوايا العين الخارجية؛ لأن الكونسيلر قد يزيد من ظهور الخطوط الدقيقة التي تتواجد على زوايا العين الخارجية ليظهرها على أنها تجاعيد واضحة".