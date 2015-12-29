أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

نصيحة Penelope Cruz حول الكونسيلر

Google+ Print

الثلاثاء 29-12-2015 18:16

تنصح النجمة الإسبانية الشهيرة Penelope Cruz كل سيدة تعدت الثلاثين من عمرها أن تستخدم الكونسيلر بشكل يومي؛ لأنه يستطيع إخفاء الهالات السوداء تحت العينين ليمنحك إطلالة أكثر شباباً وأصغر عمراً.
وتضيف Cruz: "يفضل أن توزعي الكونسيلر باستخدام فرشاة ناعمة لمزج سلس ومتناغم مع البشرة، مع ضرورة تجنب وضع الكونسيلر على الجفن العلوي أو زوايا العين الخارجية؛ لأن الكونسيلر قد يزيد من ظهور الخطوط الدقيقة التي تتواجد على زوايا العين الخارجية ليظهرها على أنها تجاعيد واضحة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي