«الشرطة البلجيكية» تطارد سيارة مشتبهين بـ«هجمات باريس»

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن الشرطة أطلقت النيران على سيارة رفض قائدها التوقف لفحص أوراقه بأحد شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل الاثنين.

وأفادت الصحيفة أن الشرطة البلجيكية أوقفت سيارة ماركة أوبل وتحمل لوحة أرقام فرنسية بأحد شوارع بروكسل الرئيسية لفحص وثائق ركابها، إلا أن الرجلين الذين كانا بالسيارة رفضا التوقف، وهدد قائدها رجال الشرطة وأمرهم أن يبتعدوا عن طريقه وإلا سيدهسهم، حسبما ذكرت على لسان المتحدثة الرسمية باسم شرطة بروكسل إلسى فان ده كيرا.

وأشارت المتحدثة في بيان، أن قائد السيارة ومن معه فرا هاربين في شوارع بروكسل، ما دفع سيارات الشرطة إلى تعقبهما، حتى اصطدمت السيارة الهاربة بأحد موانع الطريق، وتمكن رجال الشرطة من القبض على الشخصين.

وأكد شهود عيان أن الشرطة أطلقت عدة طلقات خلف السيارة، لكن لم يصب أحد.

وفي حين رفضت المتحدثة الرسمية باسم شرطة بروكسل الإفصاح عن هوية الشخصين المعتقلين، ولمحت الصحيفة في تقريرها إلى أن المعتقلين ربما يكونا على صلة بهجمات باريس.