أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه العاشر من رمضان

Google+ Print
رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه العاشر من رمضان رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه العاشر من رمضان

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

قام المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ويرافقه وزراء الإسكان والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، بتفقد محطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة العاشر من رمضان.

واستمع “إسماعيل”، خلال الزيارة إلى شرح من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان عن المحطة، حيث أشار إلى بدء وصول المياه إلى المحطة، تمهيدًا لتشغيل الجزء الأول من المرحلة الأولى تجريبيًا، وأضاف “مدبولي”، أن الجزء الأول من المرحلة الأولى من المحطة يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 300ألف م3/يوم.

 وأشار “مدبولي” إلى أنه من المنتظر أن يصل إنتاج المحطة إلى 600ألف م3/يوم بانتهاء الجزء الثاني من المرحلة الأولى، فضلًا عن  تغذية محطة التنقية بالمياه العكرة من المأخذ، والرافع رقم 1 على ترعة الإسماعيلية بلبيس، منوهًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمأخذ والخطوط والروافع والمحطة وخطوط التوصيل إلى المستهلكين، قد بلغت حوالي 2.5 مليار جنيه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن هذا المشروع يُعد من المشروعات القومية الكبرى والهامة، حيث تخدم المحطة المناطق السكنية والصناعية بمدن العاشر من رمضان، الشروق، بدر، مدينتي، ومنطقة شمال خليج السويس، وإنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، وتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى نحو 1.2 مليون م٣ يوميًا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا