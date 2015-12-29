رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه العاشر من رمضان

قام المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ويرافقه وزراء الإسكان والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، بتفقد محطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة العاشر من رمضان.

واستمع “إسماعيل”، خلال الزيارة إلى شرح من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان عن المحطة، حيث أشار إلى بدء وصول المياه إلى المحطة، تمهيدًا لتشغيل الجزء الأول من المرحلة الأولى تجريبيًا، وأضاف “مدبولي”، أن الجزء الأول من المرحلة الأولى من المحطة يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 300ألف م3/يوم.

وأشار “مدبولي” إلى أنه من المنتظر أن يصل إنتاج المحطة إلى 600ألف م3/يوم بانتهاء الجزء الثاني من المرحلة الأولى، فضلًا عن تغذية محطة التنقية بالمياه العكرة من المأخذ، والرافع رقم 1 على ترعة الإسماعيلية بلبيس، منوهًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمأخذ والخطوط والروافع والمحطة وخطوط التوصيل إلى المستهلكين، قد بلغت حوالي 2.5 مليار جنيه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن هذا المشروع يُعد من المشروعات القومية الكبرى والهامة، حيث تخدم المحطة المناطق السكنية والصناعية بمدن العاشر من رمضان، الشروق، بدر، مدينتي، ومنطقة شمال خليج السويس، وإنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، وتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى نحو 1.2 مليون م٣ يوميًا .