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وزير الداخلية العراقي: تحرير الرمادي انطلاقة لتحرير باقي الأراضي من «داعش»

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وزير الداخلية العراقي: تحرير الرمادي انطلاقة لتحرير باقي الأراضي من «داعش» وزير الداخلية العراقي: تحرير الرمادي انطلاقة لتحرير باقي الأراضي من «داعش»

محمد-سالم-الغبان

اعتبر وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان تحرير الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي مفخرة للعراقيين ومكملاً للانتصارات السابقة وانطلاقة لتحرير باقي أراضي العراق كافة.

وهنأ الغبان – خلال لقائه في بغداد اليوم الثلاثاء محافظ الأنبار صهيب الراوي – أهالى الأنبار والعرقيين جميعا بالنصر على داعش في الرمادي.. فيما شكر الراوي وزير الداخلية على جهود قطاعات الداخلية المقاتلة من الشرطة الاتحادية والرد السريع وأفواج الطوارئ في تحرير الرماي.

وبحث الغبان والراوي عدداً من القضايا منها الملف الأمني ومسك الأرض المحررة من قبل أفواج الطوارئ والقوات الساندة في قيادة شرطة الأنبار وموضوع تأهيل مراكز الشرطة والبنى التحتية لوزارة الداخلية في الأنبار وضرورة استمرار عقد اللقاءات الأمنية بين وزارة الداخلية والحكومة المحلية في الأنبار لتحقيق امن واستقرار المحافظة.

على صعيد متصل نقلت القوات العراقية 415 مدنياً إلى منطقة المجمع الحكومي وسط مدينة الرمادي من الذين حاصرهم داعش واتخذهم دروعا بشرية في المدينة قبل تحريرها.

ا ش ا

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