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"مرور الجيزة" تضبط 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة وتحجز 20 "توك توك" مخالف

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"مرور الجيزة" تضبط 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة وتحجز 20 "توك توك" مخالف "مرور الجيزة" تضبط 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة وتحجز 20 "توك توك" مخالف
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3067 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها ضبط 40 مخالفة تجاوز سرعات، و1350مخالفة نموذج 125، ورصد 30 مخالفة بمطالع و منازل الكبارى، وتم حجز 20 توك توك، و23 مخالفة لصلاحية فنية للسيارة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

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مصر 365

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