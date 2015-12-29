ضبط حلاوة طحينية منتهية الصلاحية بمركز طنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط كمية كبيرة من الحلاوة الطحينية منتهية الصلاحية ومستلزمات غذائية مجهولة المصدر، داخل مصنع حلاوة طحينية بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا قبل بيعهم للجمهور.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "أحمد م م" – 32 سنة صاحب مصنع حلاوة طحنية بقرية محلة مرحوم – مركز طنطا لقيامه بتجميع كمية من الحلاوة المنتهية الصلاحية، وتم استهداف المصنع وضبط 26 عبوة حلاوة طحينية منتهية الصلاحية تزن 4 كيلو ونصف و13 جوال ستياريك وزن الواحد 25 كيلو جرام المنشأ إندونيسيا بدون فواتير تدل على مصدرها تستخدم فى التصنيع و3 براميل معبأة طحينة وزن الواحد 50 كيلو جرام بدون بيانات تستخدم فى التصنيع و4 أجولة سودانى وزن الواحد 50 كيلو جرام بدون بيانات تستخدم فى التصنيع.

و4 أجولة كاكاو وزن الواحد 25 كيلو جرام المنشأ ماليزيا بدون فواتير تدل على مصدرها تستخدم فى التصنيع تم التحفظ على المضبوطات فى المحضر رقم 105 أحوال مركز طنطا لسنة 2015 وتولت النيابة العامة التحقيق.