تمديد المشاركة في جائزة الصحافة العربية إلى 7 يناير المقبل

أعلن نادي دبي للصحافة والذي يمثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية مواصلة إبقاء باب استلام المشاركات في الدورة الخامسة عشرة للجائزة مفتوحاً حتى نهاية حتى يوم الخميس الموافق ٧ يناير المقبل، نظراً للإقبال المتزايد من قبل الصحافيين العرب على التقدم بالمشاركة في الدورة الحالية، واغتنام هذه الفرصة في عرض إبداعاتهم الصحافية، بعد أن كانت الأمانة العامة حددت يوم 31 ديسمبر الجاري موعداً نهائياً لتسلم طلبات الترشح لمختلف فئات الجائزة المختلفة.

ودعا جاسم الشمسي نائب مدير جائزة الصحافة العربية: “جميع الصحافيين العرب على اقتناص الفرصة والوقت للتقدم بأعمالهم الصحفية المتميزة لإحدى فئات جائزة الصحافة العربية والتي تشكل الحافز الأول على الإبداع والتميز في المجال الإعلامي في وطننا العربي."

وأضاف، أن التطوير المستمر لجائزة الصحافة العربية وتحديداً فئة "الصحافة الذكية" يأتي من منطلق حرص أمانتها العامة على تهيئة المقومات كافة، التي تضمن الحفاظ على ريادة الجائزة كأهم محفل عربي معنيّ بالاحتفاء بالتميز في مجال الصحافة، تأكيداً على قيمة الجائزة وأثرها في تحفيز مستويات أعلى من الإبداع بين أصحاب المهنة.

لافتاً إلى أن لجنة الفرز، التي تختص بفرز جميع الأعمال حتى تتأكد من سلامة الشروط، ستعقد اجتماعها الأول يوم الأربعاء 13 يناير 2015، وذلك للاطلاع ومناقشة الأعمال التي تم استلامها، والتأكد من مطابقة الأعمال المقدمة لشروط ومعايير الترشّح.

من الجدير بالذكر أن الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية قد استلمت العديد من الأعمال من مختلف الدول، ما يشير إلى أن الدورة الخامسة عشرة ستشهد منافسة أكبر عن مثيلاتها، حيث تشهد الجائزة سنوياً العديد من وقفات المراجعة والتطوير والتقييم تماشياً مع تطور مهنة الصحافة ومن أجل أن تبقى مواكبة لها، وكانت الأمانة العامة للجائزة قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن اعتماد مجموعة من الشروط والمعايير الفنية والمهنية الجديدة لتحكيم في "الصحافة الذكية"، في إطار جهود التطوير المستمرة للجائزة، بهدف صون وتعزيز المكانة المرموقة التي بلغتها، كأهم منصة معنية بالاحتفاء بالتميز في مجال العمل الصحافي العربي.

وتشمل فئات جائزة الصحافة العربية اليوم كلاً من: جائزة شخصية العام الإعلامية وتُمنح بقرار من مجلس إدارة الجائزة، جائزة العامود الصحفي، جائزة الصحافة الاستقصائية، جائزة الصحافة الذكية، جائزة الصحافة الرياضية، جائزة الصحافة الاقتصادية، جائزة الحوار الصحفي، جائزة الصحافة العربية للشباب، جائزة الصحافة السياسية، جائزة الصحافة للرسم الكاريكاتيري، جائزة الصحافة الثقافية، جائزة أفضل صورة صحفية، جائزة الصحافة التخصصية، جائزة الصحافة الإنسانية.